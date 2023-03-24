ГКНБ: О пресечении ввоза контрабандного ГСМ на территории г.Токмок Чуйской области

Бишкек, "Саясат.kg". По итогам проверки пункта складирования ГСМ, задержаны и водворены на штрафстоянку 6 автомашин.
В ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию Кыргызской Республики ГСМ, Управлением ГКНБ КР по Чуйской области пресечена деятельность устойчивой группы, осуществляющей незаконный ввоз и реализацию ГСМ на территории г.Токмок и Чуйского района.
По итогам проверки пункта складирования ГСМ, задержаны и водворены на штрафстоянку ОБДД ОВД г.Токмок 6 автомашин: марки Лексус GX470 – 4 единицы, Митсубиси Паджеро – 1 единица и Мерседес W140 – 1 единица, в емкостях изъято 11 тонн ГСМ, которое передано УГНС г.Токмок, для проверки соответствующих документаций.
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление нанесенного ущерба и причастных к незаконной деятельности лиц.
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