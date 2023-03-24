Кыргызстан заинтересован в трудоустройстве граждан в Японии.
Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с послом Японии в КР Годой Хидэки.
Глава ведомства отметил, что в рамках Указа президента «О принятии мер, направленных на улучшение миграционных процессов» министерство предпринимает шаги по диверсификации международного рынка труда.
«Через наше ведомство граждане могут выехать на работу в Южную Корею, Великобританию, страны Персидского залива. Более 700 кыргызстанцев прошли подготовку для работы в Японии. Мы намерены подписать с вами договор по созданию условий для трудоустройства наших граждан в Японии. Также мы надеемся на вашу поддержку проекта Всемирной продовольственной программы «Продукты взамен на труд», — сказал он.
Года Хидэки заметил, что в Японии имеется потребность в привлечении специалистов из-за рубежа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261495/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!