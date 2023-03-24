Кыргызстан заинтересован в трудоустройстве граждан в Японии

Кыргызстан заинтересован в трудоустройстве граждан в Японии.

Об этом заявил министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев на встрече с послом Японии в КР Годой Хидэки.

Глава ведомства отметил, что в рамках Указа президента «О принятии мер, направленных на улучшение миграционных процессов» министерство предпринимает шаги по диверсификации международного рынка труда.

«Через наше ведомство граждане могут выехать на работу в Южную Корею, Великобританию, страны Персидского залива. Более 700 кыргызстанцев прошли подготовку для работы в Японии. Мы намерены подписать с вами договор по созданию условий для трудоустройства наших граждан в Японии. Также мы надеемся на вашу поддержку проекта Всемирной продовольственной программы «Продукты взамен на труд», — сказал он.

Года Хидэки заметил, что в Японии имеется потребность в привлечении специалистов из-за рубежа.



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