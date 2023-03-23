"Планируйте маршрут заранее". Водителей предупредили о дорожных работах на улицах Бишкека

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало работы по благоустройству дорог.
Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Как уточняется, на ул. Ахунбаева между улицами 7 Апреля и Достоевского устраняют дефекты - проводят ямочный ремонт.
Бригада по нанесению дорожной разметки работает на участках:
улиц Гагарина и Шота Руставели;
пр. Ч. Айтматова от резиденции до пр. Жибек-Жолу;
на пересечении улиц Профессора Зимы и Архитекторской.
Кроме этого, бригада по заливке трещин работает на ул. Алыкулова между улицами Селекционной и Л. Толстого.
Бишкекчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
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