"Планируйте маршрут заранее". Водителей предупредили о дорожных работах на улицах Бишкека

Муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" начало работы по благоустройству дорог.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как уточняется, на ул. Ахунбаева между улицами 7 Апреля и Достоевского устраняют дефекты - проводят ямочный ремонт.

Бригада по нанесению дорожной разметки работает на участках:

улиц Гагарина и Шота Руставели;

пр. Ч. Айтматова от резиденции до пр. Жибек-Жолу;

на пересечении улиц Профессора Зимы и Архитекторской.

Кроме этого, бригада по заливке трещин работает на ул. Алыкулова между улицами Селекционной и Л. Толстого.

Бишкекчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.



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