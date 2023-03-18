Эрулан Кокулов не захотел снимать кепку и куртку при входе в "Промзону".
Он расценил это как нарушение своих конституционных прав со стороны администрации и вызвал милицию.
Об этом редакции Kaktus.media рассказали очевидцы событий.
Кокулов объяснил, что просьба администрации снять верхнюю одежду - это нарушение его прав, и подтвердил, что вызвал милицию.
На вопрос, разве это стоит того, чтобы так вести себя народному депутату, Кокулов ответил, что он вызвал милицию не как депутат, а как гражданин. Милиция пытается помочь Кокулову войти в "Промзону", администрация в свою очередь пытается объяснить, что это нарушение правил клуба.
Напомним, на днях возник конфликт между депутатом Эруланом Кокуловым и сотрудником детективно-охранного агентства "ВИП-Секьюрити" Дубанбеком Суюналиевым в "Кадастре". Версия депутата здесь, версия ведомства - здесь.
URL: https://kaktus.media/477508
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!