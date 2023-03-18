Эрулан Кокулов не захотел снимать кепку при входе в "Промзону". И вызвал милицию (видео)

Эрулан Кокулов не захотел снимать кепку и куртку при входе в "Промзону".

Он расценил это как нарушение своих конституционных прав со стороны администрации и вызвал милицию.

Об этом редакции Kaktus.media рассказали очевидцы событий.

Кокулов объяснил, что просьба администрации снять верхнюю одежду - это нарушение его прав, и подтвердил, что вызвал милицию.

На вопрос, разве это стоит того, чтобы так вести себя народному депутату, Кокулов ответил, что он вызвал милицию не как депутат, а как гражданин. Милиция пытается помочь Кокулову войти в "Промзону", администрация в свою очередь пытается объяснить, что это нарушение правил клуба.



Напомним, на днях возник конфликт между депутатом Эруланом Кокуловым и сотрудником детективно-охранного агентства "ВИП-Секьюрити" Дубанбеком Суюналиевым в "Кадастре". Версия депутата здесь, версия ведомства - здесь.



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