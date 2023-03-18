Делегация КР впервые участвует в крупной туристической выставке в Малайзии

Делегация Кыргызской Республики впервые участвует в международной туристической выставке MATTA Fair в Малайзии.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР

"Выставка проводится 17-19 марта в Куала-Лумпуре. На нее приехали представители туристической отрасли со всего мира, но больше всего – из стран Азии. Поездку нашей делегации и работу национального павильона организовал Фонд поддержки развития туризма в КР.

"Малайзия – один из наших целевых рынков по привлечению туристов. Мы уже провели сегодня одну презентацию и до конца выставки проведем еще, как минимум, две. Рассказываем коллегам и гостям о колоссальном туристическом потенциале КР и наших проектах, – отметил вице-президент Фонда Кайрат Итибаев. – Во многих вопросах нам здесь помогает посольство КР в Малайзии (всего два дипломата работают сегодня в Куала-Лумпуре), и мы за это очень благодарны".

После обеда состоится официальное открытие павильона КР с торжественным разрезанием ленты. 19 марта наша делегация проведет бизнес-форум, где ожидается не менее 100 гостей из-за рубежа. Кроме того, в течение всей выставки туроператоры КР имеют возможность встретиться с иностранными коллегами и обсудить условия сотрудничества".

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