МВД: После повышения штрафов за нарушения ПДД дорожных происшествий стало меньше на 12%

Об этом свидетельствует проведенный анализ состояния дорожной безопасности, сообщает пресс-служба МВД КР.

После ужесточения наказаний за нарушение правил дорожного движения количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 12%. Об этом свидетельствует проведенный анализ состояния дорожной безопасности, сообщает пресс-служба МВД КР.

"Оценка безопасности дорожного движения показала, что, в сравнении с 2022 годом, снизилось число фактов превышения скорости, движения по встречной полосе, проезда на красный свет, управления транспортными средствами лицами, не получавшими водительские удостоверения", - сказано в сообщении.

Напомним, в последний раз наказания за нарушения ПДД стали жестче после вступления в силу 8 марта 2023 года нового закона. Не все поддержали это нововведение, но среди выступивших за него был и Садыр Жапаров. Подробнее о последних изменениях можно прочитать здесь.



URL: https://kaktus.media/477464