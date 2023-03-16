Для 10 тыс. семей выделят по 100 тыс. сомов до конца года. Министр труда рассказал детали

В 2023 году на программу "Социальный контракт" в Кыргызстане выделили 1 млрд 36 млн сомов.

Об этом сегодня, 16 марта, сказал министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев во время брифинга.

Он отметил, что по 100 тыс. сомов в рамках программы будут распределены между 10 тыс. семей во всех регионах.

"На это пойдет 1 млрд сомов. А 36 млн сомов - на обучение населения основам финансовой грамотности. Мы уже начали эту работу, наши специалисты выехали в районы. Мы хотим успеть к весенне-полевым работам уже выделить деньги", - отметил он.

Базарбаев рассказал и об итогах проекта "Социальный контракт" в 2022 году.

"В Джумгальском районе, Нырынской и Баткенской областях мы выдали по 100 тыс. сомов. И 298 человек получили новые рабочие места. Швейники, например, покупали машинки и необходимые материалы, начинали работать на себя. Некоторые создавали и мини-пекарни. Мы боялись, что эти деньги будут тратиться не на открытие бизнеса, но велось сильное администрирование", - рассказал он.





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