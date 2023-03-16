ГКНБ: Задержан бывший руководитель ГКПЭН КР Д.Зилалиев

Бишкек, "Саясат.kg". Он получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов...
ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела задержан бывший руководитель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования «З.Д.Т.».
Установлено, что «З.Д.Т.» в 2017 году, имея властные полномочия, обещав решить вопрос выдачи лицензии на месторождение с полезными ископаемыми, получил денежные средства в размере 50 тысяч долларов США от гражданина «Б.Р.». Однако, со стороны «З.Д.Т.» ранее взятые обязательства не были исполнены и полученные денежные средства не возвращены.
На основании собранных в ходе следствия доказательств, 15 марта 2023 года «З.Д.Т.» водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
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