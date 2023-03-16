Покупку автобусов для Бишкека обсудил Акылбек Жапаров с китайской делегацией

Представители делегации согласились с этим.
Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял китайскую делегацию во главе с начальником Канцелярии по иностранным делам Народного правительства провинции Шаньдун Цай Сяньцзином. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
По ее данным, в состав делегации вошли генеральные директора компаний Zhongtong Bus Пэн Фэн и Zhongtong Bus Overseas Marketing Чжу Юнху, а также представители других китайских корпораций.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес, в частности приобретения для мэрии Бишкека 1,5 тысячи автобусов, произведенных в КНР.
Акылбек Жапаров подчеркнул, что особое внимание при реализации проекта следует обратить на открытие в столице центров сервисного обслуживания. Представители делегации согласились с этим.
«Китай является одним из основных наших торговых партнеров. Мы заинтересованы в развитии взаимной торговли и продвижении совместных проектов. Уверен, что совместные проекты, в том числе по обеспечению жителей и гостей города удобным и комфортным общественным транспортом, лишь укрепят наше сотрудничество», — заключил он.
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