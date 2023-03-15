Родственники покупают военнослужащим форму. Минобороны отрицает

Родственники военнослужащих покупают форму и отправляют ее в армию.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Гуля Кожокулова.

Заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов опроверг эту информацию.

«Два раза в год выдаем солдатам новую форму. Практика показывает, что этого достаточно», — ответил Алмазбек Карасартов.

Депутат Гуля Кожокулова вновь спросила, почему тогда родители покупают одежду, и попросила чиновника ответить ей в письменной форме.



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