Родственники покупают военнослужащим форму. Минобороны отрицает

Родственники военнослужащих покупают форму и отправляют ее в армию.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявила депутат Гуля Кожокулова.
Заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов опроверг эту информацию.
«Два раза в год выдаем солдатам новую форму. Практика показывает, что этого достаточно», — ответил Алмазбек Карасартов.
Депутат Гуля Кожокулова вновь спросила, почему тогда родители покупают одежду, и попросила чиновника ответить ей в письменной форме.
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