Президент Садыр Жапаров призвал торговцев не выступать против ККМ

Глава государства еще раз объяснил пользу контрольно-кассовых машин.



Президент Садыр Жапаров призвал торговцев не выступать против ККМ. Об этом он сообщил в интервью государственному информационному агентству «Кабар».

Глава государства еще раз объяснил пользу контрольно-кассовых машин.

«У нас в стране рядовые торговцы, ничего не утаивая от государства, всегда честно платят налоги. Наряду с этим они обеспечивают страну и обогащают средних богачей и олигархов. Они каждый месяц в обязательном порядке берут патенты от 2 тысяч до 5 тысяч сомов. Если каждый месяц брать патент на 5 тысяч сомов, то в год за патент платишь 60 тысяч сомов. В свою очередь, оптовые торговцы и крупные олигархи, торгуя оптом, при этом прикрываясь патентом, ни одного тыйына не платят в виде налогов», — заметил Садыр Жапаров.

При этом президент напомнил, что, согласно новым нормам, торговцы, у которых годовой оборот не превышает 8 миллионов сомов, могут не брать патент, а использовать ККМ.

«Мы вам эти аппараты выдадим бесплатно. Мы вас просим всего лишь выдавать чеки покупателям. Также брать счета-фактуры от крупных оптовиков. Пусть государство берет налоги не с вас, а с богатых бизнесменов и крупных оптовиков. Мы не хотим мучить рядовых предпринимателей. Наша задача, чтобы вы скорее встали на ноги», — пояснил глава государства.

Садыр Жапаров отметил, что если годовой оборот будет превышать 8 миллионов сомов, то в таком случае, до 30 миллионов сомов, нужно платить 1 процент в качестве налога. Если же годовой оборот превышает 30 миллионов сомов, то необходимо работать согласно Налоговому кодексу.

«Не нужно выходить против ККМ. Не нужно прятаться за отговорками, мол, при использовании ККМ надо нанимать бухгалтера. Весь мир давно перешел на ККМ. Хорошая сторона аппаратов — это то, что никто не сможет уклониться от налогов», — подчеркнул президент.

При этом Садыр Жапаров добавил, что государство не поднимало налоговые ставки.

Напомним, в Бишкеке, Нарынской и Таласской областях на акцию протеста выходили торговцы рынков. В сквере имени Максима Горького в столице митинговали около 300 человек. Они выступили против обязательного введения контрольно-кассовых машин (ККМ), применения электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН), единого налога на торговую деятельность. Они требовали оставить патентную систему налогообложения для розничной торговли.



2 марта в Бишкеке митинговали более 500 торговцев рынков и магазинов — предприниматели с рынков «Дордой-Дыйкан», «Дордой-Моторс», «Азиз базар», «Ош базар», Орто-Сайского и Аламединского.



Глава кабмина Акылбек Жапаров заявил, что митинги против ККМ организуют контрабандисты.



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