В Бишкеке шестеро детей попали в социальный приют. Итоги рейда милиции

Милиция передала в социальный приют шестерых детей, выявленных во время рейда.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.
По ее данным, с 3 по 11 марта на территории указанного района прошло профилактическое мероприятие разъяснительного характера «Попрошайка».
Рейд проводится днем и ночью для выявления не только попрошаек, но и лиц без определенного места жительства, а также подростков, ушедших из дома.
За прошедшие сутки выявлены 48 бездомных и попрошаек. Без сопровождения взрослых доставлены 47 детей, из них 6 переданы в социальные приюты, 17 оформлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД и 24 переданы родителям.
Людей без определенного места жительства и документов, удостоверяющих личность, сфотографировали, дактилоскопировали, поставили на учет и провели с ними профилактические беседы.
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