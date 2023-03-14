В Таиланде милиционер из КР выиграл турнир по смешанным единоборствам

7-12 марта в Бангкоке состоялся турнир по смешанным единоборствам (ММА) под названием "ONE LUMPINE".

Об этом сообщают пресс-служба МВД.

По ее данным, в турнире принял участие офицер отряда специального назначения, старший прапорщик милиции Саламат Орозакунов. Он выступал в весовой категории 84 кг.



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