Опасная весна: какие заболевания подстерегают нас и как уберечься от них

Большинство из нас с нетерпением ждут прихода этого времени года.

Однако не следует забывать, что весна – весьма опасное время года, в течение которого нас подстерегают различные заболевания. Врач-невролог высшей категории медицинского центра "ЮРФА" Марина Фирсова в интервью vb.kg рассказала, как уберечься от них или хотя бы вовремя начать лечение.

- С какими жалобами к вам обращаются именно весной?

- Весной, как правило, чаще обостряются сосудистые заболевания. Это - и хроническая недостаточность мозгового кровообращения, и острые состояния, потому что у нас в Кыргызстане очень контрастный климат, и у многих начинаются скачки давления, в результате которых бывают гипертонические кризы и, как следствие, ишемический и геморрагический инсульты. Люди с хронической недостаточностью мозгового кровообращения очень чувствительны также к перепадам температуры, барометрического и гипертонического давления. У них начинаются головные боли, недомогание, общая слабость, что заставляет многих прибегать к профилактическим курсам лечения.

- Можно как-то защитить себя от подобных состояний?

- Так как часто они связаны с хроническим процессом, то никогда не знаешь, когда может ухудшиться самочувствие. Но в любом случае оно всегда связано с соматическими заболеваниями. Если человек страдает гипертонией, то у него начинает скакать давление, ему становится хуже. Если у него сахарный диабет, который, кстати, тоже ведёт к повреждению сосудов, и опять же начал повышаться уровень сахара, то тоже наблюдается общее недомогание. Поэтому мы говорим своим больным, чтобы предупредить ухудшение неврологических состояний, в первую очередь они должны контролировать свои соматические заболевания. Это - контроль давления, диета, так как наша национальная кухня очень жирная, насыщенная и чаще острая. Мы также едим много хлеба и риса. Много любителей сладкого и фастфудов. В придачу именно весной люди начинают усиленно потреблять не съеденные зимой соленья. Хотя известно, соль задерживает жидкость в организме, от чего повышается артериальное давление, плюс еще климатические перепады.

Поэтому весной особенно важно следить за питанием, давать организму умеренные дозированные физические нагрузки, поддерживать в норме уровень сахара в крови. Чтобы избежать сосудистых нарушений и не доводить себя до стационара и капельниц, рекомендуется два раза в год, весной и осенью, проходить медицинские осмотры и профилактические курсы лечения с минимумом лекарств и тщательно контролировать свои поведенческие привычки. Только в этом случае можно уменьшить риск кризов, человек находится в уравновешенном состоянии.

- К чему могут привести неконтролируемые неврологические заболевания?

- Опять же напомню, что нужно дифференцировать острые и хронические состояния. Из острых самые неприятные - ишемический и геморрагический инсульты. Если же не лечить хроническую недостаточность мозгового кровообращения, то это приведет к хроническим головным болям, к снижению памяти, шаткости при ходьбе, к развитию синдрома паркинсона. Снижение памяти тоже может быть разного уровня: от элементарных когнитивных нарушений, когда забыл что куда положил, с прогрессированием до болезни Альцгеймера.

- Насколько опасно самостоятельное лечение?

- У каждого человека есть какие-то свои сопутствующие заболевания. И те лекарства, которые помогают вашей соседке или приятельнице, могут, напротив, ухудшить ваше состояние. Поэтому при назначении препаратов всегда учитываются заболевания сердца, дыхательных путей, уровень артериального давления. Например, использование тех же сосудорасширяющих препаратов может еще больше снизить давление у гипотоников. И не только не даст положительного эффекта, а, наоборот, вызовет сильную слабость, тем более, если неправильно подобрана доза. В неврологии также запрещены очень многие препараты при обострении желудочно-кишечных заболеваний. В таком случае мы идем в обход противопоказаний и подбираем препараты, которые можно использовать в данный момент. Надо понимать, если у человека жалобы только на снижение памяти, то ему не надо принимать всё подряд.

- Обычно весной люди сами себе прописывают витаминную профилактику. Но сейчас все чаще раздаются голоса врачей, что и витамины надо принимать по предписанию специалиста. Что скажете?

- Мы тоже настораживаем от такого самолечения. Например, людям старше 40-50 лет нежелательно колоть себе витамины группы B, потому что есть противопоказания в виде новообразований, полипов, эндометриоза, миомы матки у женщин и т.д. В этом случае витамины работают, как биостимуляторы и использовать их, разумеется, не следует.

- Образ жизни как-то влияет на развитие неврологических заболеваний?

- Есть заболевания, которые мы никак не можем предупредить: от той же самой мигрени, которая передается часто по женской линии. Если в роду была болезнь Альцгеймера, то, конечно, человек должен следить за питанием, холестерином, давлением, сахаром, то есть показателями, которые приносят вред сосудам. После 40 лет надо более внимательно относиться к своему здоровью, а это значит, делать УЗИ сосудов шеи, МРТ головного мозга. Иными словами быть на страже начала проявления заболеваний и проводить профилактические курсы лечения.

При таких заболеваниях позвоночного столба, как протрузии, грыжи, надо обратить внимание на генетическую предрасположенность. Необходимо избегать поднятие тяжестей, длительных вынужденных положений и переохлаждений, следить за уровнем кальция и витамина Д, который принимает участие в кальцево-фосфорном обмене. Для укрепления мышц спины и мышечного корсета нужно обязательно делать специальные гимнастические упражнения. Нельзя самостоятельно, без тренера, давать себе нагрузки на позвоночный столб.

- Каково постковидное влияние на неврологические заболевания?

- Мы живем после ковида уже третий год, но до сих пор встречаются пациенты, у которых не восстановилось обоняние, не вернулись ощущения вкуса, наблюдаются астенический синдром, нарушение памяти. В первое время было особенно много пациентов с головной болью, тревожными и депрессивными расстройствами. Сейчас они тоже обращаются к нам, но их стало все-таки меньше.

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