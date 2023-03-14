16-летняя угнала автомобиль отца и попала в аварию. Погибла ее одноклассница

В Аламудунском районе 16-летняя угнала автомобиль отца и попала в ДТП.
Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.
По их словам, 11 марта примерно в 16:40 в селе Кашка-Суу произошло дорожно-транспортное происшествие. 16-летняя, управляя автомобилем Honda CRV, не справилась с управлением, и машина опрокинулась несколько раз.
В результате аварии на месте погибла З. А. З., 2006 года рождения, пострадали еще четверо - Э. А. Э., С. М. Э., А. А. А. и М. А. Т., 2006 года рождения. Все они были доставлены в больницу №4 Бишкека с различными травмами.
Отец А. А. А. рассказал милиции, что в тот день его дочь без разрешения уехала на автомобиле, который был припаркован у дома, и каталась вместе с одноклассницами.
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