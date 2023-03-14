Депутат попросил прощения за поступок Жаныбека Абирова

Депутат Жогорку Кенеша Фархад Алимжанов высказался в поддержку коллеги Жаныбека Абирова и посвятил ему пост на своей странице в Facebook.
"Я не могу стоять в стороне и молча наблюдать. Я не оправдываю случившийся инцидент, но хочу принести извинения перед матерью и близкими парнишки, извинения перед всеми кыргызстанцами за этот инцидент. КЕЧИРИМДҮҮ БОЛОЛУ... (Давайте прощать. - Прим. Kaktus.media). Сейчас главное, чтобы мать пострадавшего и наше общество простили. Нам остается лишь просить простить нашего друга.
Я знаю, что за мой поступок встать на защиту друга могут и меня облить грязью. Каждый имеет на это полное право. Но я верю, что наш великодушный народ будет выше всего плохого и проявит свою гуманность.
Наш друг Жаныбек мырза - человек с большими планами для развития нашей страны. Я знаю его креативные и инновационные планы, которые он собирается воплотить в реальность вместе со своей амбициозной командой. Мы не должны допустить, чтобы молодой перспективный политик просто сломался из-за одной своей ошибки. Плюсов у Абирова намного больше, и это все мы с вами знаем!
Перед священным месяцем Рамазан, думаю, будет уместно всем нам простить друг друга. Все мы люди и всем нам свойственно ошибаться.
Дай бог, чтобы это испытание закончилось добром. Верю, что народ простит своего сына!" - написал Алимжанов.
Напомним, вечером 11 марта в отель "Золотой дракон" была вызвана группа быстрого реагирования "Вымпел". Абиров вместе со своими друзьями был запечатлен на видео, избивающим сотрудников ГБР. Один из них госпитализирован.
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