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ГКНБ КР: О задержании гражданина иностранного государства

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ. 

ГКНБ КР в ходе проводимых в рамках досудебного производства оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в незаконном пересечении государственной границы КР задержан гражданин иностранного государства «М.И.М.» 1982 г.р. 

Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ. 
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что М.И.М. прибыл незаконно на территорию КР в октябре 2022 года.  

Установлено, что М.И.М. планировал приобрести поддельный паспорт, после чего выехать в зону вооруженного конфликта на территории САР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление и задержание сообщников, находящихся на территории КР.

           

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