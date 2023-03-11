ГКНБ КР: О задержании гражданина иностранного государства

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ.

ГКНБ КР в ходе проводимых в рамках досудебного производства оперативно-розыскных мероприятий, по подозрению в незаконном пересечении государственной границы КР задержан гражданин иностранного государства «М.И.М.» 1982 г.р.

Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что М.И.М. прибыл незаконно на территорию КР в октябре 2022 года.

Установлено, что М.И.М. планировал приобрести поддельный паспорт, после чего выехать в зону вооруженного конфликта на территории САР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление и задержание сообщников, находящихся на территории КР.