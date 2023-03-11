ГНС угрожала бизнесу из-за митингов? Комментарии налоговой службы

10 марта была опубликована фотография письма, якобы написанного заместителем УГНС по Ошу Майрамбеком Карыбековым.

В письме сообщалось следующее: "УГНС по Ошу, в целях повышения уровня грамотности, ответственности и обязательности субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынках, мини-рынках и в торговых центрах, просит арендодателей перезаключить договоры аренды с арендаторами, включив пункт о том, что арендодатель может расторгнуть договор аренды в случае участия арендатора в митингах и если в его действиях усматривается призыв к насильственному захвату государственной власти либо ее насильственному удержанию, а также призыв к насильственному изменению конституционного строя, что в последующем может негативно сказаться на добром имени и репутации либо интересах арендодателя". (стиль и орфография письма сохранены. - Прим. Kaktus.media).

Причем в письме указывается, что это необходимо сделать до 10 марта. А срок отправки письма 9 марта.

Налоговая служба прокомментировала Kaktus.media данную публикацию.

"Центральный аппарат ведомства не давал никаких подобных указаний. Просьба перезаключить договоры исходила исключительно от местных налоговых органов. Ведь решение об участии или неучастии в митингах является правом и личным делом каждого гражданина", - отмечает налоговая служба.



ГНС сообщила, что давала указание всем территориальным налоговым органам усилить соответствующую разъяснительную работу среди субъектов предпринимательства по вопросу применения ККМ, ЭТТН и ЭСФ.

"При этом был указан критерий, чтобы информационно-разъяснительная работа велась активно, предпринимателям ясно и доступно разъяснялись цели и задачи введения ККМ, ЭТТН и ЭСФ. А если местные предприниматели выходят на митинги, значит, это показатель недостаточной разъяснительной работы или вообще отсутствия таковой со стороны местных налоговых органов. Соответственно, в отношении руководителей налоговых органов будут приняты меры административного характера, вплоть до увольнения", - сообщили в ГНС.

В настоящее время по вышеуказанному факту проводится служебное разбирательство. Кроме этого, дано указание отозвать письма, направленные в адрес рынков, мини-рынков и торговых центров.



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