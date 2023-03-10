7 секретов отличного самочувствия в Рамазан

В этом году дата начала светлого праздника Нооруз и священного месяца Рамазан практически совпадают.

Мы с удовольствием накроем дасторкон, чтобы отпраздновать с друзьями и родными окончание поста, но к этой дате нам нужно прийти полными энергии и в хорошем самочувствии.

Здоровое питание – это прежде всего сбалансированность полезных питательных веществ, которые мы подразделяем на две большие группы: макронутриенты (белки, жиры и углеводы) и микронутриенты - витамины и минералы. Таким образом, в течение священного месяца мы должны придерживаться определенных правил питания не только с точки зрения соблюдения традиций, но и с точки зрения правильно выстроенного рациона.

Фарида Чукубаева, эксперт по питанию Herbalife Nutrition, дает несколько рекомендаций:

После длительного воздержания в светлое время суток обильный прием пищи для организма – это стресс. Поэтому старайтесь не переедать и есть медленно, соблюдая паузы после каждого блюда.

Избегайте "пустых" углеводов и исключите из рациона полуфабрикаты, переработанные мясные продукты, консервы, сладости, острое и соленое. Эти продукты быстро усваиваются и не приносят полезных нутриентов в организм. Если ваш прием пищи состоял исключительно из них, приступ голода в дневное время вам практически гарантирован.

Старайтесь не злоупотреблять специями при приготовлении блюд, так как их избыток может спровоцировать жажду.

Помните о важности протеина (белка) для нашего организма. Он является строительным материалом для мышц, костей, внутренних органов и базой для правильного пищеварения. Также белок принимает активное участие в метаболизме: протеин доставляет в клетки важные питательные вещества и защищает организм от внешних болезнетворных факторов.

Начинайте первый прием пищи (ифтар) с фиников. Финики – источник углеводов, пищевых волокон, магния и калия, которые обеспечивают энергию на протяжении всего дня (1). А чтобы разнообразить рацион, можно иногда заменять традиционные фрукты современными функциональными продуктами, которые не только насыщают, но и обеспечивают организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Это могут быть, например, протеиновые мини-батончики со вкусом лимона или белковые батончики со вкусом шоколада.

После разговения и до сухура важно выпить достаточное количество жидкости. При этом нужно избегать неполезных напитков, таких как сладкая газировка или кофе, так как они только усиливают жажду. Лучше заменить их на негазированную воду, травяные чаи, кисломолочные или растительные напитки. Например, растительный напиток Алоэ от Herbalife Nutrition поддерживает естественную работу пищеварительной системы и стимулирует процесс пищеварения.

Нельзя питаться один раз в день (на ночь) и игнорировать сухур. Это ослабляет обмен веществ и может спровоцировать чувство голода. Основой сухура должны стать продукты, которые позволяют продержаться без еды 8-12 часов, а именно: цельнозерновые каши с семенами и фруктами, хлеб из муки грубого помола, бобовые, яйца, жирные молочные продукты, орехи и сухофрукты. Здоровой альтернативой, особенно в случае, когда время на готовку ограничено, может служить сбалансированный протеиновый коктейль, например, Формула 1 от Herbalife Nutrition. Этот функциональный напиток с разнообразными вкусами содержит все необходимые макро- и микронутриенты, легко переваривается и обеспечивает чувство насыщения на длительный период.

7 секретов отличного самочувствия в Рамазан

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Нужно помнить, что месяц Рамазан – это, прежде всего, время очищения и совершенствования, милосердия и добра, а определенные правила питания - лишь подспорье для укрепления духа. Правильно сбалансированный рацион поможет соблюсти предписание не есть и не пить от рассвета до заката только с пользой для вашего хорошего самочувствия!

(1) https://islam-today.ru/zhenshhina_v_islame/krasota-i-zdorove/9-zolotyh-pravil-pitania-v-ramadan/

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