Омурбек Бакиров: Жители Баткена просят пока не открывать границу с Таджикистаном

По его словам, к нему обратились жители Баткенской области.

"Жители Баткена просят пока не открывать границу с Таджикистаном", - заявил сегодня, 9 марта, на заседании Жогорку Кенеша депутат Омурбек Бакиров.

По его словам, к нему обратились жители Баткенской области. В СМИ они прочитали сообщение о том, что в ближайшее время граница с Таджикистаном будет открыта. Они выразили свое недовольство этим.

"Они прочитали о том, что кыргызско-таджикская граница может скоро открыться. Сейчас комиссия по демаркации и делимитации границы еще работает. Жители просят не открывать границу до тех пор, пока не будет решен вопрос по каждому километру. Прошу кабмин учесть это", - сказал парламентарий.

Напомним, в мае 2021 года кабмин ввел временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана. Это было связано с ситуацией на границе.

В настоящее время процесс делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы продолжается. Кыргызстан и Таджикистан имеют 972 км линии границы, из которых около 375 км остаются несогласованными - это несколько десятков спорных участков. Садыр Жапаров сообщал, что вопрос будет решен до Нового года.



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