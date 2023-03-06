ГКНБ КР: По факту неуплаты стимулирующих надбавок к заработным платам медицинских работников ЦОВП Таласского района

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе следствия, причиненный ущерб со стороны обвиняемых лиц полностью возмещен.

Управлением ГКНБ КР по Таласской области завершено расследуемое уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 УК КР в отношении администрации и бухгалтерии ЦОВП Таласского района.

В ходе следствия установлено, что с января 2020 года медицинским работникам Таласского районного ЦОВП перестали выплачивать надбавки к заработным платам в виде КТУ, ссылаясь на то, что указанный коэффициент был прибавлен к основному окладу медработника.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ответственные лица ЦОВП Таласского района, злоупотребляя должностным положением, необоснованно начисляли заработную плату из средств экономии фонда оплаты труда административно-управленческому персоналу и бухгалтерии.

В совокупности за 2020-2021 годы со стороны административно-управленческого персонала и бухгалтерии указанного ЦОВП государству причинен материальный ущерб в размере 2 181 260 сомов.

В ходе следствия, причиненный ущерб со стороны обвиняемых лиц полностью возмещен.

Уголовное дело по результатам расследования будет направлено в суд для рассмотрения по существу.