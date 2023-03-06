Перизат Суранову из больницы выписали домой

Активистка Перизат Суранова находится дома.

Об этом Kaktus.media сообщил ее адвокат Жаныш Бараков.

По его словам, в Чуйской областной больнице Суранову прооперировали и после реабилитации выписали домой.

"В настоящее время она находится дома. Ранее суд изменил меру пресечения на домашний арест до 20 апреля", - сказал адвокат.

Напомним, политическая активистка Перизат Суранова была задержана вместе с другими активистами по делу о Кемпир-Абаде. Она находилась в СИЗО с 23 октября. Суранова утверждала, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, и просила суд отпустить ее для лечения.



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