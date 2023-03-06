За курение айкоса и электронных сигарет в неотведенных местах хотят штрафовать

Нардеп считает, что за курение обычных и электронных сигарет следует штрафовать на 1 тысячу сомов.



Депутат парламента Эрулан Кокулов предлагает поправки в Закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Документ вынесен на общественное обсуждение.

По его мнению, в действующем законе есть существенные пробелы в части требований к предупреждению о вреде табака. В частности, нет нормы, предусматривающей административное наказание за курение, в том числе электронных сигарет, айкоса, вейпа, насвая и водяных трубок.

Нардеп считает, что за курение обычных и электронных сигарет следует штрафовать на 1 тысячу сомов.

Если в зоне, отведенной для курения, нет наглядной информации о вреде табака, вейпа, электронных сигарет или такие места не оборудованы должным образом, предусмотрен штраф от 3 до 13 тысяч сомов. Продажа сигарет и электронных гаджетов для курения без надписей на упаковках или стикерах об их вреде влечет также штраф от 5,5 до 17 тысяч сомов.

Реализация табачных изделий, электронных систем доставки никотина, в том числе электронных сигарет, с нарушением требований законодательства о превышении допустимых уровней вредных веществ влечет административное наказание от 7,5 до 23 тысяч сомов. За продажу сигарет и вейпа детям будет наложен штраф до 17 тысяч сомов.

Коллеги Эрулана Кокулова ранее также предлагали штрафовать на 17 тысяч сомов родителей, усыновителей или опекунов, чьи несовершеннолетние дети торгуют сигаретами.



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