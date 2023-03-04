ГКНБ КР: По факту коррупции в УМС мэрии г.Талас дополнительно возмещено 3 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение...

УГКНБ КР по Таласской области установлена коррупционная схема в УМС мэрии г.Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

В рамках данного уголовного дела обвиняемыми лицами дополнительно возмещено 3 млн. сомов в доход государства, ранее в доход государства было возмещено 5 млн. сомов.

В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение, и уголовное дело будет направлено в судебные органы для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время продолжается соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других причастных лиц к совершению преступления.