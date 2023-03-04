ГКНБ КР: По факту коррупции в УМС мэрии г.Талас дополнительно возмещено 3 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение...
УГКНБ КР по Таласской области установлена коррупционная схема в УМС мэрии г.Талас при предоставлении в аренду земельных участков находящихся в муниципальной собственности.
В рамках данного уголовного дела обвиняемыми лицами дополнительно возмещено 3 млн. сомов в доход государства, ранее в доход государства было возмещено 5 млн. сомов.
В отношении фигурантов уголовного дела предъявлено обвинение, и уголовное дело будет направлено в судебные органы для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время продолжается соответствующие оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, направленные на установление других причастных лиц к совершению преступления.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!