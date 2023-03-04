Эркин Салымбеков: Внедрение ККМ и ЭТТН сыграет важную роль в развитии нашей экономики

Бишкек, "Саясат.kg". Во всех развитых странах применение ККМ и ЭТТН продемонстрировало только положительные моменты...

На нынешнем этапе реализация важных этапов цифровизации экономических процессов, куда входят внедрение налоговой службой ККМ и ЭТТН (электронных товаротранспортных накладных), сыграет решающую роль в ее развитии. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель торгово-рыночного комплекса «Дордой Дыйкан» Эркин Салымбеков.

«Во всех развитых странах применение ККМ и ЭТТН продемонстрировало только положительные моменты и позволило вывести на более высокий уровень темпы экономического развития. Параллельно с этим увеличились и налоговые сборы, которые направляются на повышение заработных плат, пособий и пенсий», - отметил Э.Салымбеков.

В частности, он подчеркнул, что на сегодняшний день социально-экономическое и политическое развитие Кыргызстана имеет позитивную динамику. Руководство республики уделяет большое внимание учителям, военным и другим бюджетникам, чьи заработные платы впервые были существенно увеличены.

«Призываю всех предпринимателей поддержать политику президента и правительства, мы должны идти в ногу со временем и не отставать от других стран. Каждый, кто ведет экономическую деятельность, должен внести свой вклад в развитие отечественной экономики и поддержать свою страну», - резюмировал свою публикацию руководитель ТРК «Дордой Дыйкан».