Пытки Викрама Рузахунова. Видео с «признанием» заказало МВД Казахстана

Провели три очные ставки с ранее опознанными сотрудниками полиции.



Известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов, ставший жертвой пыток в Казахстане во время событий в январе 2022 года, рассказал на своей странице в Facebook, что он и адвокаты ознакомились с пятью томами уголовного дела.

По его словам, получили результаты комиссионной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Казахстанские эксперты установили причинение тяжкого вреда здоровью.

Провели три очные ставки с ранее опознанными сотрудниками полиции.

«Из очной ставки с руководителем пресс-службы полиции Алматы, которая сняла сюжет со мной, стало ясно, что распространенное через гостелеканалы видео с выбитым «признанием» исходило из источников МВД РК. На мой вопрос о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и выпуска публичных извинений получен такой ответ: «В случае поступления соответствующего поручения от руководства — готовы к исполнению», — отметил Викрам Рузахунов.

Музыкант добавил, что установлены лица, которые задержали его на посту в селе Таргап. Они допрошены, и еще в ноябре 2022 года должно было быть опознание и проведение очных ставок между ними.

«Помощник прокурора спросил меня, скольких из них я смогу вспомнить, а после моего ответа сказал, что подготовит все документы для начала процедуры на следующий день. 2 марта по сообщению помощника прокурора только что пришло сообщение «их фото и данные засекречены КНБ, чтобы провести опознание, необходимо их рассекретить», — подчеркнул Викрам Рузахунов.

Есть и обратный способ — засекретить мое дело и тогда даже моим адвокатам будет трудно получать необходимую информацию. - Викрам Рузахунов

9 января в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.

Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января в 18.40 он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применялись. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».

Позже он признался, что его пытали. По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Чолпонбеком Сыдыковым и Викрамом Рузахуновым возбуждены уголовные дела.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259879/