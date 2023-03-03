Пытки Викрама Рузахунова. Видео с «признанием» заказало МВД Казахстана

Провели три очные ставки с ранее опознанными сотрудниками полиции.
Известный джазовый музыкант Викрам Рузахунов, ставший жертвой пыток в Казахстане во время событий в январе 2022 года, рассказал на своей странице в Facebook, что он и адвокаты ознакомились с пятью томами уголовного дела.
По его словам, получили результаты комиссионной амбулаторной судебной психолого-психиатрической экспертизы. Казахстанские эксперты установили причинение тяжкого вреда здоровью.
Провели три очные ставки с ранее опознанными сотрудниками полиции.
«Из очной ставки с руководителем пресс-службы полиции Алматы, которая сняла сюжет со мной, стало ясно, что распространенное через гостелеканалы видео с выбитым «признанием» исходило из источников МВД РК. На мой вопрос о признании распространенных сведений не соответствующими действительности и выпуска публичных извинений получен такой ответ: «В случае поступления соответствующего поручения от руководства — готовы к исполнению», — отметил Викрам Рузахунов.
Музыкант добавил, что установлены лица, которые задержали его на посту в селе Таргап. Они допрошены, и еще в ноябре 2022 года должно было быть опознание и проведение очных ставок между ними.
«Помощник прокурора спросил меня, скольких из них я смогу вспомнить, а после моего ответа сказал, что подготовит все документы для начала процедуры на следующий день. 2 марта по сообщению помощника прокурора только что пришло сообщение «их фото и данные засекречены КНБ, чтобы провести опознание, необходимо их рассекретить», — подчеркнул Викрам Рузахунов.
Есть и обратный способ — засекретить мое дело и тогда даже моим адвокатам будет трудно получать необходимую информацию. - Викрам Рузахунов
9 января в соцсетях и казахстанские ТВ-каналы распространили видеосюжет, в котором мужчина говорит, что приехал в Казахстан для участия в митинге в Алматы. В сюжете говорилось, что некие люди позвонили кыргызстанцу 1 января и предложили участвовать в митинге за $200. В мужчине узнали руководителя джазового оркестра из Бишкека Викрама Рузахунова.
Активисты и журналисты Кыргызстана обратились к властям двух стран с просьбой освободить задержанного музыканта и вернуть на родину. 10 января в 18.40 он пересек кыргызско-казахскую границу. Однако после возвращения Викрам Рузахунов заявил, что к нему пытки не применялись. А синяки и ссадины на его лице — результат «жесткого задержания».
Позже он признался, что его пытали. По факту задержания и жестокого обращения с кыргызстанцами Чолпонбеком Сыдыковым и Викрамом Рузахуновым возбуждены уголовные дела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259879/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!