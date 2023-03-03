Глава кабмина будет приходить в Жогорку Кенеш каждый четверг

Каждый четверг представители кабинета министров будут участвовать в заседаниях парламента и его комитетов по проектам законов и другим вопросам.
Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект, согласно которому каждый четверг в парламент будут приходить председатель и члены кабмина, сообщили в пресс-службе ЖК.
Они будут выделять время на запросы депутатов Жогорку Кенеша. Инициатор законопроекта — нардеп Улан Бакасов.
"По решению Жогорку Кенеша и его комитетов председатель кабмина, его заместители и члены кабмина, руководители иных органов исполнительной власти участвуют в заседаниях парламента и его комитетов по проектам законов и другим вопросам", — говорится в сообщении.
Продолжительность рассмотрения вопросов может составлять время заседания Жогорку Кенеша.
Отметим, практика проведения правительственных часов существовала при прежних созывах Жогорку Кенеша.
Чтобы закон вступил в силу, необходимо его принять в третьем чтении, а затем документ должен подписать президент.
Sputnik
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