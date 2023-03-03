Глава кабмина будет приходить в Жогорку Кенеш каждый четверг

Каждый четверг представители кабинета министров будут участвовать в заседаниях парламента и его комитетов по проектам законов и другим вопросам.

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект, согласно которому каждый четверг в парламент будут приходить председатель и члены кабмина, сообщили в пресс-службе ЖК.

Они будут выделять время на запросы депутатов Жогорку Кенеша. Инициатор законопроекта — нардеп Улан Бакасов.

"По решению Жогорку Кенеша и его комитетов председатель кабмина, его заместители и члены кабмина, руководители иных органов исполнительной власти участвуют в заседаниях парламента и его комитетов по проектам законов и другим вопросам", — говорится в сообщении.

Продолжительность рассмотрения вопросов может составлять время заседания Жогорку Кенеша.

Отметим, практика проведения правительственных часов существовала при прежних созывах Жогорку Кенеша.

Чтобы закон вступил в силу, необходимо его принять в третьем чтении, а затем документ должен подписать президент.

Sputnik