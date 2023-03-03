ГКНБ КР: При получении взятки задержан помощника адвоката Б.А.М.

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

ГКНБ Кыргызской Республики, в рамках материалов досудебного производства возбужденного по ч.1 ст.343 УК КР (Вымогательство взятки) 1 марта 2023 года произведено задержание помощника адвоката Б.А.М.

Ранее, в адрес ГКНБ КР обратился А.Б.Э. с письменным заявлением о принятии мер в отношении работника Аламудунского районного суда Б.А.М., который вымогал денежные средства за ускорение судебного решения.

Задержанный, находясь в здании суда, выдавал себя за работника Аламудунского суда и предлагал услуги по ускорению сроков проведения судебных процессов.

1 марта 2023 года, возле здания Аламудунского суда в ходе следственно-оперативных мероприятий был задержан помощник адвоката Б.А.М. в процессе получения денежных средств в качестве взятки.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.