Депутат предлагает отменить сроки давности по ряду преступлений

Депутат Ырысбек Атажанов предлагает отменить сроки давности по нескольким преступлениям.

В поправках к Уголовному кодексу, опубликованных на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения, отмечается, что законопроект разработан для дачи возможности потерпевшим привлечь к ответственности виновных за совершенные преступления путем мошенничества, присвоением или растратой вверенного имущества и за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.



По данным Атажанова, в едином реестре преступлений и проступков за 2021 год были зарегистрированы факты по следующим статьям:

"Мошенничество" (статья 209) – 20,5 тыс.;

"Присвоение или растрата вверенного имущества" (статья 210) – 1 252;

"Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" (статья 215) – 52;

"Коррупция" (статья 336) – 129.

Депутат считает, что проект закона при его принятии защитит права потерпевших.

Отметим, согласно действующему Уголовному кодексу, срок давности не применяется в случаях совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 122 ("Убийство двух или более лиц; женщины, находящейся в состоянии беременности; лица, находящегося в беспомощном состоянии, или ребенка; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной, профессиональной деятельности или выполнением общественного долга; совершенное из хулиганских побуждений; совершенное способом, опасным для жизни многих лиц; совершенное с особой жестокостью; сопряженное с изнасилованием или насильственным удовлетворением половой страсти в иных формах; сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; сопряженное с разбоем, вымогательством или актом терроризма; совершенное на почве расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни); из корыстных побуждений или по найму; с целью получения органа или тканей потерпевшего; с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; совершенное группой лиц; совершенное группой лиц по предварительному сговору; совершенное организованной группой; совершенное в составе преступного сообщества"), статьей 137 ("Пытки"), пунктами 1, 2 части 3 и частью 4 статьи 154 ("Изнасилование, совершенное группой лиц; совершенное группой лиц по предварительному сговору; соединенное с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья; совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или ее близким; совершенные в отношении ребенка; повлекшее наступление беременности"), пунктами 1, 2 части 3 и частью 4 статьи 155 ("Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в извращенной форме, совершенные с применением насилия с причинением по неосторожности тяжкого вреда; совершенные в отношении ребенка"), пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 156 ("Понуждение ребенка к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера"), статьей 158 ("Развратные действия"), частью 3 статьи 159 ("Вовлечение ребенка в занятие проституцией"), частью 2 статьи 160 ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией либо сводничество для разврата либо сутенерства, совершенные с использованием детей"), статьями 162 ("Вовлечение ребенка в порнобизнес"), 252 ("Акт терроризма"), 331 ("Создание и финансирование экстремистской организации"), 402 ("Преступления против мира"), 403 ("Преступления против человечности"), 404 ("Насильственное исчезновение"), 405 ("Геноцид"), 406 ("Производство, покупка, передача, накопление, применение или распространение оружия массового уничтожения"), 407 ("Пропаганда войны"), 408 ("Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой"), 409 ("Экоцид"), 410 ("Нарушение законов и обычаев ведения войны в отношении лиц, пользующихся во время военных действий международной защитой"), 411 ("Насилие в отношении жителей в районе военных действий"), 414 ("Преступное бездействие либо отдание преступного приказа во время военных действий").



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