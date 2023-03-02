В Бишкеке дети с диабетом остались без инсулина. Глава Минздрава встретилась с родителями

Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Родители детей с диабетом первого типа подняли вопрос о нехватке инсулина для детей, который выдается Минздравом бесплатно. В ведомстве проблему признали, отметив, что трудности с препаратами инсулина "Левемир" и "Новорапид" наблюдаются только в Бишкеке из-за высокого уровня внутренней миграции пациентов с сахарным диабетом.

Вчера, 1 марта, министр здравоохранения КР Гулнара Баатырова встретилась с председателем общественного объединения "Детство без диабета" Нурхан Жумабаевой. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Они обсудили вопрос проведения в кратчайшие сроки тендера для закупки инсулина и возможности увеличения финансирования.

Нурхан Жумабаева отметила, что существует острая нехватка финансирования, которая влияет на достаточный закуп препаратов, так как количество больных диабетом растет. Кроме того, она отметила, что ежегодно встает вопрос распределения инсулина среди больных, и каждый год идет нехватка инсулина в Бишкеке. Жумабаева предложила, как один из вариантов, распределять инсулин через аптечную сеть.

"Ежегодно для закупки препаратов из госбюджета выделяется 192 млн сомов, мы знаем, что данной суммы недостаточно. Сейчас ведутся работы по бесперебойному обеспечению инсулином людей, страдающих сахарным диабетом, ожидается поставка партии инсулина в виде гумпомощи. Также идет работа по возможности организации закупок не только инсулина, но и других лекарств по значительно низкой цене напрямую у завода-производителя", - сказала министр здравоохранения Гулнара Баатырова.

Сегодня, 2 марта, министр приняла родителей детей с сахарным диабетом совместно с ответственными сотрудниками Минздрава КР и главным врачом эндокринологического диспансера Натальей Добрыниной.

Баатырова дала поручения:

- взять на особый контроль вопрос своевременного проведения тендера на закупку инсулина на 2023 год;

- заместителю министра здравоохранения Улану Садыкову провести аудит в эндокринологической службе;

- главному внештатному эндокринологу Минздрава КР Наталье Добрыниной - в короткие сроки проверить работу "Школ диабета" по всей республике и подготовить отчет об их работе.





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