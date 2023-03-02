Правительство талибов подписало меморандум с предпринимателями 3-х стран

Сейчас проекты в этих сферах находятся на стадии планирования и оценки.
Министерство торговли и промышленности правительства талибов подписало многосторонний меморандум о сотрудничестве с предпринимателями из трёх стран (Россия, Иран и Пакистан) и 14 местными бизнесменами. Документ предполагает вложение $1 млрд в энергетику, добычу полезных ископаемых и инфраструктуру. Сейчас проекты в этих сферах находятся на стадии планирования и оценки.
Инвестиционный консорциум должен помочь инфраструктурному обновлению страны. Так, Афганистан собирается построить на выделенные средства новые шахты и электростанции, возвести второй туннель через перевал Саланг, провести воду из провинции Панджер в столицу и восстановить автомагистраль между Кабулом и западной провинцией Герат. Параллельно этим планам строится канал Коштепа и реконструируется железнодорожная ветка до Мазари-Шарифа.
Вложения должны работать на долгосрочную перспективу. Помимо инфраструктуры, страна намерена развивать зоны свободной торговли. Об этом заявил министр торговли и промышленности Нурудин Азизи, подчеркнув, что создание таких зон должно привлечь ещё больше иностранных инвестиций.
Кабул подписал меморандум с государствами, у которых есть опыт и стремление реализовывать проекты в стране. Россия строила мини-ГЭС на афганских реках с 2005 года, а с 2011 года выделила в качестве своих приоритетов сферы строительства, энергетики и агрохимии. Иран в конце 2021 года предлагал инвестировать в рудники Афганистана, в 2022 году заключив контракты на добычу свинца.
Новое соглашение может помочь развитию инфраструктуры и привлечь новых инвесторов. Долгосрочные перспективы и объёмы вложенных средств должны мотивировать бизнес на дальнейшее сотрудничество со страной и сгладить имеющиеся риски.
Источник: uzmetronom.agency
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