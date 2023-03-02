О вреде и пользе компьютерных игр для детей рассказали специалисты

Длительное пребывание за компьютером может негативно сказаться на здоровье ребенка.



Компьютерные игры помогают развивать память, смекалку, интуицию, улучшают внимание, поднимают самооценку и уверенность в себе, но в то же время чрезмерное увлечение ими представляет собой психологическую проблему. Об этом напомнили в Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации.

Специалисты отмечают, что, когда ребенок постоянно занят игрой, думает о ней, интерес постепенно может перерасти в зависимость. Он перестает себя контролировать, может проводить в игре сутки напролет, без сна и пищи, у ребенка пропадает интерес к учебе, общению с друзьями, он перестает интересоваться чем-то новым.

Длительное пребывание за компьютером может негативно сказаться на здоровье ребенка. Ухудшаются зрение и слух, искривляется позвоночник, происходит переутомление, нарушается сон, возникают головные боли. У ребенка появляются повышенная возбудимость, раздражительность.

Психологи определили, что школьники начальных классов могут общаться с компьютером не более 15-20 минут в день, дети среднего школьного возраста — 30-60 минут, старшеклассники — 60-90 минут.

В то же время специалисты рекомендуют не запрещать играть, а предлагать альтернативу, например изучать программирование.

«Следите, чтобы игры не отнимали у него слишком много времени, а были дополнением к учебе, спорту, хобби. Больше времени проводите со своим ребенком, приучайте его к живому общению. Предложите настольные игры, запишите его в спортивные секции, совершайте совместные прогулки на свежем воздухе, выезжайте на природу. Если вам сложно отвлечь ребенка от компьютерных игр, обратитесь за консультацией к психологу», — отметили в РЦУЗ.



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