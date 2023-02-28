ГКНБ КР: Выявлена коррупционная схема в деятельности сотрудниками Манасского районного филиала ГУ «Кадастр»

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту возбуждено уголовное дело...

ГКНБ КР по Таласской области в ходе организации оперативно-розыскных мероприятий установлена коррупционная схема в деятельности айыльного аймака Покровка Манасского района связанные с незаконным предоставлением земельных участков под строительство жилых домов.

Установлено, что бывший глава Ж.А.Б. и специалист по земельным вопросам Б.А.А. Покровского а/о в сговоре с сотрудниками Манасского районного филиала ГУ «Кадастр», без ведома фактических владельцев земельных участков, путем подделки документов незаконно предоставляли земельные участки третьим лицам.

По данному факту возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 346 (Служебный подлог) в отношении бывшего главы Покровского а/о Ж.А.Б. и сотрудника Манасского районного филиала ГУ «Кадастр» Дж.Ж.Н.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, в том числе по установлению других возможно причастных лиц к указанному противоправному факту.