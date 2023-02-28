В Бишкеке мужчины смогут пройти бесплатную медицинскую консультацию

В столице проходит месячник под лозунгом "Будь ответственным!", сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

"В Октябрьской администрации проведена акция на выявление факторов риска неинфекционных заболеваний.

Основной целью акции "Будь ответственным!" является увеличение охвата мужского населения Кыргызстана медицинскими услугами в целях профилактики неинфекционных заболеваний. Согласно данным центра электронного здравоохранения при МЗ КР, мужчины в возрасте от 18 до 54 лет более подвержены риску возникновения НИЗ, чем женщины этого же возраста.

Акция будет проходить с 1 по 30 апреля 2023 года. В течение этого времени мужчины могут обратиться в местную организацию здравоохранения и получить бесплатную медицинскую консультацию у медицинского работника.

Месячник проводится в рамках швейцарского проекта по эффективному управлению и профилактике неинфекционных заболеваний в Кыргызстане.

В рамках месячника будут организованы специальные часы приёма для мужчин, что увеличит доступность медицинских услуг. Также другим ключевым элементом является вовлечение школьников в месячник "Будь ответственным!", так как предыдущий опыт показал эффективность такого подхода. Ученики будут информировать своих родственников мужчин об акции и приглашать их пройти медицинскую консультацию в организации здравоохранения".

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