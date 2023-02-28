В МВД Кыргызстана произошла очередная ротация

МВД продолжает проводить ротацию руководящего состава региональных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, на коллегии по итогам 2022 года Улан Ниязбеков отметил, что в МВД будет продолжена работа по ротации руководящего состава региональных подразделений в целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел.

Приказом министерства на прошлой недели полковник милиции Болот Арзыгулов освобожден от должности начальника ОВД Ат-Башинского района Нарынской области и назначен на должность начальника ОВД города Джалал-Абад.

Также полковник милиции Маратбек Зикиров освобожден от должности начальника ОВД Кара-Кулжинского района Ошской области и назначен на должность начальника ОВД Ат-Башинского района Нарынской области;

-полковник милиции Жаныбек Канзаманов освобожден от должности начальника ОВД г.Баткен Баткенской области и назначен на должность начальника ОВД Бакай-Атинского района Таласской области;

-полковник милиции Алмазбек Кубатбеков освобожден от должности начальника ОВД города Джалал-Абад Джалал-Абадской области и назначен на должность начальника ОВД города Баткен Баткенской области;

- полковник милиции Марат Шайбеков освобожден от должности начальника ОВД Бакай-Атинского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Кара-Кулжинского района Ошской области;

- подполковник милиции Болотбек Кундузов освобожден от должности начальника ОВД Лейлекского района Баткенской области и назначен на должность начальника ОВД Кадамжайского района Баткенской области;

- майор милиции Кожобек Козубаев освобожден от должности начальника ОВД Кадамжайского района Баткенской области и назначен начальником ОВД Лейлекского района той же области.



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