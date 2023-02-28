В МВД Кыргызстана произошла очередная ротация

МВД продолжает проводить ротацию руководящего состава региональных подразделений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По его данным, на коллегии по итогам 2022 года Улан Ниязбеков отметил, что в МВД будет продолжена работа по ротации руководящего состава региональных подразделений в целях повышения эффективности деятельности органов внутренних дел.
Приказом министерства на прошлой недели полковник милиции Болот Арзыгулов освобожден от должности начальника ОВД Ат-Башинского района Нарынской области и назначен на должность начальника ОВД города Джалал-Абад.
Также полковник милиции Маратбек Зикиров освобожден от должности начальника ОВД Кара-Кулжинского района Ошской области и назначен на должность начальника ОВД Ат-Башинского района Нарынской области;
-полковник милиции Жаныбек Канзаманов освобожден от должности начальника ОВД г.Баткен Баткенской области и назначен на должность начальника ОВД Бакай-Атинского района Таласской области;
-полковник милиции Алмазбек Кубатбеков освобожден от должности начальника ОВД города Джалал-Абад Джалал-Абадской области и назначен на должность начальника ОВД города Баткен Баткенской области;
- полковник милиции Марат Шайбеков освобожден от должности начальника ОВД Бакай-Атинского района Таласской области и назначен на должность начальника ОВД Кара-Кулжинского района Ошской области;
- подполковник милиции Болотбек Кундузов освобожден от должности начальника ОВД Лейлекского района Баткенской области и назначен на должность начальника ОВД Кадамжайского района Баткенской области;
- майор милиции Кожобек Козубаев освобожден от должности начальника ОВД Кадамжайского района Баткенской области и назначен начальником ОВД Лейлекского района той же области.
URL: https://www.vb.kg/427564
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!