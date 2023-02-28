Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В рамках Указов Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности" женским советом Ленинского района организован и проведен музыкальный конкурс "Сармерден". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Конкурс направлен на воспитание подрастающего поколения в лучших национальных традициях и укрепления межнационального согласия, уважения к старейшинам через развитие великого национального наследия, духовной культуры, обычаев, языка, а также изучение истории родного края, формирование морально-нравственных качеств.
В конкурсе приняли участие команда женщин жилмассива "Арча-Бешик" и команда мужчин жилмассива "Ак-Ордо". Команды состязались в исполнении народных песен, национальных пословиц-поговорок и скороговорок.
На мероприятие приняли участие заместитель главы по социальным вопросам Айзада Джунусова, начальники МТУ и жители Ленинского района.
По итогам конкурса команды-участницы были награждены благодарственными письмами муниципальной администрации и ценными подарками.
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