Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Не удалось вызвать функцию mail.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 17

В Кыргызстане произошло два землетрясения магнитудой 5.9 и 5.6

Два землетрясения, произошедшие на территории Кыргызстана, зафиксировали казахстанские сейсмологи.

Об этом сообщает "Казинформ".

Как уточняется, сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана в 03:42 зарегистрировала землетрясение магнитудой 5.9 с эпицентром на территории Кыргызстана, на глубине 15 км.

Кроме того, в 05:58 казахстанскими сейсмологами зарегистрировано еще одно землетрясение. Его эпицентр располагался на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда - 5.6, глубина - 10 км.

Оба землетрясения произошли, по данным казахстанского ведомства, примерно в 280 км на юго-востоке от Алматы.


URL: https://kaktus.media/476262

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить