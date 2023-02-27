В Кыргызстане произошло два землетрясения магнитудой 5.9 и 5.6

Два землетрясения, произошедшие на территории Кыргызстана, зафиксировали казахстанские сейсмологи.

Об этом сообщает "Казинформ".

Как уточняется, сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС Казахстана в 03:42 зарегистрировала землетрясение магнитудой 5.9 с эпицентром на территории Кыргызстана, на глубине 15 км.

Кроме того, в 05:58 казахстанскими сейсмологами зарегистрировано еще одно землетрясение. Его эпицентр располагался на границе Кыргызстана и Китая. Магнитуда - 5.6, глубина - 10 км.

Оба землетрясения произошли, по данным казахстанского ведомства, примерно в 280 км на юго-востоке от Алматы.



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