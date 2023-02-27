Поручение Садыра Жапарова: С родителей нельзя собирать деньги на ремонт школы

Президент Садыр Жапаров дал поручение не допускать сбор денежных средств с родителей школьников на ремонт учебного заведения.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
Известно, что поручение было дано новому и. о. министра образования Каныбеку Иманалиеву. Помимо этого, запрещено собирать денежные средства на приобретение необходимых предметов для учебных классов (мел, тряпки, ведра и тому подобное).
По словам пресс-секретаря, все средства на ремонт школ и приобретение бытовых предметов будут выделяться из бюджета страны.
URL: https://kaktus.media/476253
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!