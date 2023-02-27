Поручение Садыра Жапарова: С родителей нельзя собирать деньги на ремонт школы

Президент Садыр Жапаров дал поручение не допускать сбор денежных средств с родителей школьников на ремонт учебного заведения.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Известно, что поручение было дано новому и. о. министра образования Каныбеку Иманалиеву. Помимо этого, запрещено собирать денежные средства на приобретение необходимых предметов для учебных классов (мел, тряпки, ведра и тому подобное).

По словам пресс-секретаря, все средства на ремонт школ и приобретение бытовых предметов будут выделяться из бюджета страны.



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