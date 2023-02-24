На границе Казахстана усилили контроль из-за холеры

В Казахстане усилили контроль на границе из-за распространения холеры в других странах.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Глава управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Роза Кожапова отметила, что осложнения по заболеваемости холерой в ряде стран мира снижаются.
"Это в основном страны Африки, Сирии. Если по Казахстану сказать, то у нас местных случаев холеры не регистрировалось последние 10 лет. Холера - это заболевание, которое передается непосредственно от человека к человеку через воду.
Но на постоянной основе, независимо от того, что в этом году осложнилась (мировая ситуация. - Прим.), проводится контроль качества воды как питьевой, так и открытых водоемов. В открытых водоемах вода регулярно исследуется на наличие возбудителей, в том числе холеры. На сегодня, по результатам исследований, угрозы вспышки холеры в Казахстане нет", - сказала она.
По ее словам, учитывая, что в ряде стран регистрируются случаи холеры, в Казахстане на границе проводится контроль.
"Проводим осмотр прибывающих граждан. Если заметны первые признаки холеры, при инкубации не более пяти дней, если заболевают, они подлежат изоляции. У лиц, которые обращаются за медицинской помощью, уточняется анамнез. Если люди прибыли из-за рубежа и у них есть схожее заболевание, то проводятся противоэпидемические мероприятия и их изоляция. Но на сегодня ситуация у нас спокойная",- сказала Кожапова.
URL: https://www.vb.kg/427451
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!