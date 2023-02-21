Кабмин не хочет каждый четверг приходить в парламент. Депутаты настаивают

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что инициатива целесообразна.



Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам рассмотрел во втором чтении изменение в Закон «О кабмине».

В соответствии с ним представители кабинета министров каждый четверг должны приходить на заседания парламента и участвовать в обсуждениях раздела «Разное».

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что инициатива целесообразна. «В статье 104 регламента Жогорку Кенеша написано, что день кабмина состоится в последний четверг каждого месяца», — отметил он.

Депутаты считают, что у представителя президента Алмасбека Абытова нет полномочий ответить на все вопросы нардепов. «Поэтому кабмин может быть представлен на уровне заместителя главы. У него сейчас четыре зама», — сказал автор законопроекта Улан Бакасов.



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