Кабмин не хочет каждый четверг приходить в парламент. Депутаты настаивают

Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что инициатива целесообразна.
Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам рассмотрел во втором чтении изменение в Закон «О кабмине».
В соответствии с ним представители кабинета министров каждый четверг должны приходить на заседания парламента и участвовать в обсуждениях раздела «Разное».
Заместитель министра юстиции Орозбек Сыдыков сообщил, что инициатива целесообразна. «В статье 104 регламента Жогорку Кенеша написано, что день кабмина состоится в последний четверг каждого месяца», — отметил он.
Депутаты считают, что у представителя президента Алмасбека Абытова нет полномочий ответить на все вопросы нардепов. «Поэтому кабмин может быть представлен на уровне заместителя главы. У него сейчас четыре зама», — сказал автор законопроекта Улан Бакасов.
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