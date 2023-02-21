Реконструкция трассы Суусамыр — Талас — Тараз. Минтранс хочет взять кредит

Считается дорогой международного значения.

Минтранс хочет получить кредит в $95 миллионов для реконструкции трассы Суусамыр — Талас — Тараз. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Акуналы Досалиев.

Депутаты рассматривают проект кредитного соглашения и проект соглашения технического гранта между КР и Исламским банком развития «О реконструкции автодороги Суусамыр — Талас — Тараз, IV фаза, 104,6—197,5 километра».

Акуналы Досалиев отметил, что автодорога Суусамыр — Талас — Тараз является одним из основных транспортных коридоров Кыргызстана. Считается дорогой международного значения.

«Три фазы проекта уже завершены. Сейчас реконструкции подлежат 93 километра. Проектная часть трассы расположена в Таласской области. Исламский банк развития предоставляет кредит в 32 миллиона 392 тысячи исламских динаров, это примерно $50 миллионов. Срок погашения ссуды 25 лет, льготный период семь лет, услуги банка — 1,5 процента годовых», — сказал замминистра.

По словам Акуналы Досалиева, стоимость четвертой фазы реконструкции дороги Суусамыр — Талас — Тараз — $105,2 миллиона.

«Из них кредиты Исламского банка развития — $50 миллионов, сумма займа Саудовского фонда развития — $30 миллионов, Фонда ОПЕК для международного развития — $15 миллионов. Дополнительная финансовая доля кабмина — $10 миллионов. Исламский банк развития для обмена опыта с членами организации выделяет $200 тысяч в качестве технической помощи (грант)», — сказал заместитель министра.

Отметим, строительство первой фазы завершилось в 2009 году. Тогда на участок протяженностью 53 километра потратили $12 миллионов.



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