ГКНБ КР: Задержан представлявшийся сотрудником подразделения службы судебных исполнителей Т.М.Т.

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

16 февраля 2023 года ГУ ГКНБ Кыргызской Республики по г.Ош и Ошской области в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Т.М.Т., 1980 г.р., представлявшийся сотрудником подразделения службы судебных исполнителей Кара-Сууского района Ошской области.

Установлено, что указанный гражданин требовал у М.Ш. предоставить 20 тысяч сомов за оказание содействия, по снятию ограничения на выезд с территории Кыргызской Республики.

В настоящее время по делу проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.