Депутат предлагает отменить первичную постановку на воинский учет

Документ вынесен на общественное обсуждение.

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает поправки в Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах». Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам инициатора, документ разработан с целью минимизации коррупции в ходе призывных мероприятий и повышения боеготовности армии страны. Он считает, что порядок призыва и мобилизации на воинскую службу надо привести в соответствие с современными реалиями для эффективного противодействия вызовам и угрозам обороноспособности Кыргызстана.

Дастан Бекешев добавил, что действующий Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах» принят в 2009 году, но при этом сохранил положения советского времени.

«Многие его положения не соответствуют действительности и возможностям, в том числе материальным, и поэтому не работают. Большинство внесенных изменений в закон затрагивали требования и условия призыва на альтернативную службу, что положительно повлияло на пополнение государственного бюджета. Однако принятие поправок никак не отразилось на боеготовности армии. Кроме этого, отношения, связанные с военной службой, имеют большие коррупционные риски», — пояснил он.

Депутат считает, что первичная постановка на воинский учет, проводимая по действующему закону, не отвечает современным требованиям и проводится согласно правовой ситуации, существовавшей во время эпохи социализма. Изменилось только название: «приписка к призывному участку» на «первичную постановку на воинский учет», оставив схожую процедуру.

Мероприятия, которые необходимо выполнять на этапе подготовки, не актуальны и излишне бюрократичны. В частности, направление запросов на наличие граждан, подлежащих первичной постановке на воинский учет. Сбор ответов на запросы от всех без исключения хозяйствующих субъектов района, в том числе, например, владельцев патентов для составления сводного списка.

Этот порядок занимает много времени и фактически проводится формально, при этом отвлекается большая часть сотрудников военного комиссариата.

«Подготовительные мероприятия проводятся в период осеннего призыва и часто формально. Медицинское освидетельствование проходит также на ненадлежащем уровне и неэффективно. Нет преподавателей по предварительной военной подготовке в школах, и поэтому дополнительная нагрузка ложится на сотрудников военных комиссариатов», — отметил Дастан Бекешев.

Предлагается исключить первичную постановку на воинский учет для оптимизации работы военных комиссариатов.



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