Рост экономики Кыргызстана назвали заслугой Акылбека Жапарова и его команды

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
Рост экономики Кыргызстана на 7% отметили на встрече председателя кабинета министров Акылбека Жапарова с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.
На встрече, как сообщается, обсуждали вопросы сотрудничества, в том числе новую Стратегию партнерства для Кыргызской Республики на 2023-2027 годы, а также план для Азиатского банка развития по поддержке стратегических инвестиций страны в области изменения климата, энергетики и частного сектора.
Жапаров обозначил приоритетные направления развития, в числе которых - цифровизация, зеленая экономика, реализация проектов по возобновляемым источникам энергии.
Евгений Жуков в свою очередь выразил готовность расширять и укреплять сотрудничество в реализации масштабных стратегических проектов, в том числе в сфере энергетики.
"Хочу поздравить вас с хорошими экономическими показателями за прошлый год. Экономика республики выросла на 7%, это заслуга вас и вашей команды. Вы упомянули важность сдвинуться с малых проектов на крупные проекты стратегического значения. Мы хотим участвовать в таких проектах", - сказал Жуков.
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