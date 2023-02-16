Депутат предложил запретить недавно получившим гражданство избираться в президенты и ЖК

Они опубликованы для общественного обсуждения.

Что предлагается?

Депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов предложил пакет поправок в законы "О гражданстве КР", "О выборах", "О прокуратуре" и другие. Они опубликованы для общественного обсуждения.

Что предлагается?

В частности, депутат предлагает запретить получившим гражданство КР участвовать в президентской кампании, выборах депутатов парламента, баллотироваться в судьи или претендовать на службу в силовых ведомствах в течение пяти лет с момента получения паспорта гражданина Кыргызстана и выхода из гражданства иного государства.

Изменения нужны для защиты государственных интересов и национальной безопасности.

Для чего это предлагается?

В справке-обосновании говорится, что президент, депутаты Жогорку Кенеша, судьи, сотрудники силовых органов, муниципальные служащие, находящиеся на руководящих позициях, имеют доступ к сведениям, составляющим государственные секреты разных категорий и степеней, и к информации для служебного пользования.

Естественно, что претенденты на такие посты или высшие политические должности должны быть гражданами Кыргызстана.

Но в законодательстве не прописано требование к срокам, прошедшим с момента приобретения гражданства и отказа от гражданства иностранного государства.

Данный запрет мотивирован частью 2 статьи 23 Конституции КР, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.



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