Депутат предложил запретить недавно получившим гражданство избираться в президенты и ЖК

Они опубликованы для общественного обсуждения.
Что предлагается?
Депутат Жогорку Кенеша Айбек Осмонов предложил пакет поправок в законы "О гражданстве КР", "О выборах", "О прокуратуре" и другие. Они опубликованы для общественного обсуждения.
Что предлагается?
В частности, депутат предлагает запретить получившим гражданство КР участвовать в президентской кампании, выборах депутатов парламента, баллотироваться в судьи или претендовать на службу в силовых ведомствах в течение пяти лет с момента получения паспорта гражданина Кыргызстана и выхода из гражданства иного государства.
Изменения нужны для защиты государственных интересов и национальной безопасности.
Для чего это предлагается?
В справке-обосновании говорится, что президент, депутаты Жогорку Кенеша, судьи, сотрудники силовых органов, муниципальные служащие, находящиеся на руководящих позициях, имеют доступ к сведениям, составляющим государственные секреты разных категорий и степеней, и к информации для служебного пользования.
Естественно, что претенденты на такие посты или высшие политические должности должны быть гражданами Кыргызстана.
Но в законодательстве не прописано требование к срокам, прошедшим с момента приобретения гражданства и отказа от гражданства иностранного государства.
Данный запрет мотивирован частью 2 статьи 23 Конституции КР, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.
URL: https://kaktus.media/475697
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!