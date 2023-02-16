Глава WhatsApp призывает всех отказаться от Telegram

Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram



Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех отказаться от мессенджера Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — заявил Уилл Кэткарт.

По всей видимости, он хотел показать превосходство WhatsApp над мессенджером Павла Дурова, в котором не используется сквозное шифрование в обычных чатах и группах в отличие от американского мессенджера.

Он также процитировал статью Wired, в которой утверждается, что в Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая читать даже закрытые чаты.

Уилл Кэткарт признался, что его критика может показаться корыстной, но он не стал призывать всех переходить на WhatsApp.

«Есть много других замечательных мессенджеров со сквозным шифрованием. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram», — заключил он.



Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/258516/