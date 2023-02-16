Глава WhatsApp призывает всех отказаться от Telegram

Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram
Глава WhatsApp Уилл Кэткарт обвинил Telegram в отсутствии должного уровня безопасности для пользователей и призвал всех отказаться от мессенджера Павла Дурова. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Telegram не защищен сквозным шифрованием по умолчанию и не предлагает E2EE (сквозное шифрование) для групп», — заявил Уилл Кэткарт.
По всей видимости, он хотел показать превосходство WhatsApp над мессенджером Павла Дурова, в котором не используется сквозное шифрование в обычных чатах и группах в отличие от американского мессенджера.
Он также процитировал статью Wired, в которой утверждается, что в Telegram обнаружена уязвимость, позволяющая читать даже закрытые чаты.
Уилл Кэткарт признался, что его критика может показаться корыстной, но он не стал призывать всех переходить на WhatsApp.
«Есть много других замечательных мессенджеров со сквозным шифрованием. Если вы не собираетесь использовать WhatsApp, используйте один из них, но не Telegram», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/258516/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!