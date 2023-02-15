Депутаты предлагают снять ограничения на размер моральной компенсации в судах

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают снять ограничения на размер моральной компенсации в судах.

Об этом на заседании парламента сообщил один из инициаторов законопроекта Дастан Бекешев.

Народные избранники вынесли в первое чтение проект закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики». Инициаторы — депутаты Дастан Бекешев, Карим Ханджеза, Винера Раимбачаева, Марлен Маматалиев, Жанар Акаев, Эльвира Сурабалдиева, Сеид Атамбаев и Данияр Толонов.

Дастан Бекешев отметил, что на сегодня Уголовным кодексом установлена максимальная сумма моральной компенсации в 100 тысяч сомов.

«Мы предлагаем снять ограничения, порог. Пусть суд сам назначает размер возмещения ущерба. Например, по убийству Айзады. Суд взыскал матери погибшей только 100 тысяч сомов. Две недели назад Конституционный суд отменил предельный размер компенсации морального вреда. Получается, наш законопроект только приведет в соответствие нормы Уголовного кодекса с главным законом», — сказал он.

Рассмотрев документ, нардепы одобрили концепцию законопроекта.



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