Атамбаев на свободе. Какие обвинения остались у бывшего президента страны

Его арестовали во время штурма родовой резиденции в селе Кой-Таш 8 августа 2019-го.



Верховный суд Кыргызстана направил уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева на новое рассмотрение в первую инстанцию по вновь открывшимся обстоятельствам. Ходатайство ранее внесли адвокаты бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. А Первомайский районный суд Бишкека даже разрешил выехать обвиняемому за границу на лечение.

Бывшего главу государства освободили из-под стражи. Выйдя из исправительной колонии № 27, он сообщил, что улетит на лечение в Испанию, но пообещал вернуться.

24.kg решило напомнить читателям, в чем его еще обвиняют и за что еще судят.

Побег вора в законе

Алмазбек Атамбаев отбывал наказание в исправительной колонии по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В этом уголовном деле фигурируют бывшие министры, врачи, лаборанты, экс-глава ГКНБ Бусурманкул Табалдиев, а также два бывших генпрокурора — Индира Джолдубаева и Аида Салянова.

Расследование этого дела было возобновлено в январе 2019 года. Алмазбека Атамбаева не раз вызывали с повесткой на допрос в качестве свидетеля, но он всячески отказывался являться в МВД.

Его арестовали во время штурма родовой резиденции в селе Кой-Таш 8 августа 2019-го.

В июне 2020 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы. Вторая инстанция оставила это решение в силе. В 2020-м Верховный суд отменил эти приговоры, но тогда дело так и не рассмотрели по вновь открывшимся обстоятельствам.

Через три года Верховный суд вновь направил материалы в первую инстанцию.

Беспорядки в Кой-Таше и другое

Дело о событиях в селе Кой-Таш до сих пор рассматривается в суде первой инстанции. Его объединили с несколькими другими уголовными делами.

Во время задержания Алмазбека Атамбаева произошли беспорядки. Два дня силовики штурмовали его дом, но бывший президент не сдавался.

Атамбаев, по версии следствия, забаррикадировался в своем доме, а его сторонники взяли шестерых спецназовцев в плен и выдвигали ультиматум силовикам.

По этому уголовному делу бывшему главе государства предъявлен ряд обвинений, в том числе убийство сотрудника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова, а также незаконное хранение оружия.

Вместе с Алмазбеком Атамбаевым обвиняемыми по делу проходят бывшие нардепы Равшан Джеенбеков, Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, экс-сотрудник Девятой службы ГКНБ Канат Сагымбаев, официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и еще ряд сторонников.

Материалы этого дела объединили с другими — по модернизации бишкекской ТЭЦ и незаконному обогащению.

Незаконное обогащение

Вместе с делом о беспорядках в Кой-Таше в суде рассматривается и дело о незаконной выдаче лицензии на разработку месторождения Терек-Сай.

По этому уголовному делу Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение по статье «Соучастие в коррупции» УК КР. Во время расследования на имущество бывшего президента и его близких родственников наложен арест на 120 объектов.

Дело расследовала Военная прокуратура, оно направлено в суд и объединено с материалами о кой-ташских беспорядках.

Поставки угля и авария на ТЭЦ

В отношении Алмазбека Атамбаева в Первомайском райсуде вместе с делом о событиях в селе Кой-Таш рассматривается еще ряд уголовных дел.

В числе прочего бывшего президента обвиняют в соучастии в коррупции при модернизации бишкекской ТЭЦ, а также в лоббировании интересов двух компаний по поставке угля на теплоцентраль — «Рассвет компани» и «Прогресс компани». Обвинение в основном строится на словах экс-генпрокурора.

Ранее по делу о модернизации ТЭЦ столицы тюремные сроки уже получили бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также еще несколько чиновников, работающих в то время на руководящих должностях.

В чем невиновен

Бывшего главу государства также обвиняли в злоупотреблении должностным положением при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо», организации массовых беспорядков во время октябрьских событий 2020 года, а также в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

Уголовное дело по строительству учебного заведения связано с китайской компанией TBEA. По версии следствия, мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов в 2014-м направил письмо Алмазбеку Атамбаеву о необходимости строительства школы и возможности ее возведения за счет китайской фирмы. Бывшего президента обвиняли в том, что на письме стояла его виза «согласен».

По факту незаконной выдачи паспортов Алмазбека Атамбаева обвиняли в коррупции. Он, а также руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, по версии следствия, в 2016 году незаконно приняли решение о принятии в гражданство Кыргызстана десяти граждан Турции.

Во время беспорядков в октябре 2020-го бывшего главу государства освободили из СИЗО ГКНБ. 9 октября Алмазбек Атамбаев собрал своих сторонников у здания «Форума», а затем выдвинулся на площадь Ала-Тоо. После выступления политика произошли очередные массовые беспорядки.

По всем трем обвинениям Алмазбек Атамбаев оправдан в суде за отсутствием состава преступления.



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