Алмазбека Атамбаева выпустят из колонии. Дома в селе Кой-Таш его уже ждут и готовятся к приезду (Фото)

К приезду Атамбаева готовятся родные и близкие.
Сегодня, 14 февраля ожидается, что Алмазбек Атамбаев уже будет находится у себя дома в селе Кой-Таш. Об этом редакции «Бишкек24» сообщили собственные источники из окружения бывшего президента.
По словам источника, к приезду Атамбаева готовятся родные и близкие. К его приезду в доме накрыли праздничный стол. На данный момент его адвокаты находятся в колонии и готовят документы.
Напомним, ранее сообщалось, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева выпустили из мест заключения, а также, что по решению суда, ему разрешено покинуть Кыргызстан для прохождения лечения за рубежом.
Бишкек24
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