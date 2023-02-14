СВР: США ведут отбор боевиков для терактов в России

Военные США вербуют боевиков-джихадистов для совершения терактов на территории России и стран СНГ.
Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ (СВР).
"Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством" [ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ] и "Аль-Каидой" [запрещена в РФ], для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", - заявили в СВР со ссылкой на поступившие данные, "заслуживающие доверия".
По информации СВР, в январе 2023 г. было отобрано 60 боевиков, у которых есть опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке. Сейчас они проходят подготовку на американской базе Эт-Танф в Сирии, утверждают российские спецслужбы.
В СВР уточнили, что США планируют забросить боевиков малыми группами на территорию России "в ближайшее время". Отмечается, что им поручено осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, силовиков и личного состава вооруженных сил.
Предполагается, что боевики будут взаимодействовать с подпольными ячейками международных террористических группировок, в том числе "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ), "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в РФ), добавили в пресс-службе. Кроме того, США намерены привлечь выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.
В СВР заявили, что такие действия "ставят Вашингтон в один ряд" с международными террористическими группировками, и указали на "окончательную утрату каких-либо моральных принципов" в силовых структурах США.
Источник: Ведомости
URL: https://www.vb.kg/427196
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!